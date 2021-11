La città che cambia |San Mariano di Corciano pronta ad una nuova sfida per essere più sicura e bella: i lavori previsti

Tutto pianificato il proggetto di restyling a partire dal mese di dicembre per San Mariano di Corciano per la quale si sta preparando un piano di opere che prevedono un investimento di circa 190mila euro. Sul cronoprogramma ha fatto il punto Lorenzo Pierotti, vicesindaco di Corciano, con delega ai lavori e opere pubbliche. “Dopo aver vinto la causa contro l'impresa lottizzante, abbiamo ora la possibilità di usare la fideiussione escussa diversi anni fà. Sono previsti diversi interventi nelle vie dell’abitato a monte di Via Giolitti – spiega - che riguarderanno in primis via Ghandi. Qui verranno sistemati i marciapiedi, il parcheggio pubblico e il manto stradale. Interventi anche in via Papa Leone XXIII – aggiunge il vicesindaco - dove sono previsti vari risanamenti del manto bituminoso e l’installazione di un nuovo punto luce. In via Cavallotti, invece, saranno effettuati importanti risanamenti nella zona dei parcheggi pubblici, del marciapiede e del manto stradale”. Non finisce certo qui: in via Zanardelli, infine, verranno sostituite diverse griglie e tombini oramai danneggiati e si provvederà al rifacimento del tappeto bituminoso nella parte superiore.