Dramma nella notte tra sabato e domenica 26 settembre a San Mariano di Corciano. Un 41enne è morto in casa. A lanciare l'allarme, secondo una prima ricostruzione dei fatti, sono stati i genitori. Sul posto gli agenti della polizia e il 118. Inutili, purtroppo, i soccorsi. I medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Indagini in corso.