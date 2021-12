Corciano, ruba al centro commerciale: donna di 68 anni denunciata per furto aggravato

Tenta di rubare al centro commerciale. Gli agenti della Squadra Volante hanno denunciato una donna di 68 anni per furto aggravato. La donna, secondo la ricostruzione della Questura di Perugia, ha cercato di rubare più di cento euro di prodotti per l’igiene intima e per la pulizia della casa, nascondendoli nella borsa e in uno scatolone, ed è stata fermata subito dopo le casse.

La donna, identificata dai poliziotti, che hanno anche perquisito la sua auto, ha restituito la merce che è stata riconsegnata al responsabile del negozio. La 68enne è stata denunciata per furto aggravato.