CORCIANO | “Ex Clerissi” a San Mariano parte l'iter per la bonifica: recupero dell'immobile per promuovere una economia circolare

Quattrocento mila euro per la bonifica e il ripristino ambientale del sito “Ex Clerissi” a San Mariano. Li ha ricevuto il Comune di Corciano nell’ambito dei fondi del PNNR per la riqualificazione dei siti dismessi e il risanamento urbano. “Abbiamo ricevuto lo schema di accordo dalla Regione Umbria - sottolinea l’Assessore all’Urbanistica Francesco Mangano - e nel prossimo Consiglio Comunale provvederemo alla sua approvazione, cui seguirà la firma con la Regione e il Ministero dell’Ambiente”.

L’assessore fa riferimento all’accordo di finanziamento che specifica gli impegni e le responsabilità della Regione Umbria e del Comune, che avrà anche il compito di gestire, monitorare, controllare e rendicontare gli interventi di bonifica. Parlando dei tempi previsti per l’esecuzione dei lavori, Mangano prosegue “entro settembre dovremo affidare ed approvare il Piano di Caratterizzazione e dell’Analisi di Rischio, in modo da completare la progettazione entro i primi mesi del 2024 e completare i lavori entro il 31 marzo 2026”.

Il finanziamento è stato ottenuto grazie al progetto presentato dall’Ufficio Urbanistica ed Ambiente e consentirà di bonificare un edificio situato nel centro abitato, già oggetto di interesse nel 2018, allorché furono eliminate le coperture in eternit con un intervento comunale. “Siamo molto soddisfatti per questo risultato - aggiunge Carlotta Caponi, Assessore All’Ambiente - che ci ripaga del lavoro svolto per la redazione del progetto presentato nell'ambito della misura M2C4 – Investimento 3.4 del PNRR. Con la bonifica e il recupero dell’edificio, ridurremo sensibilmente l’impatto ambientale, promuovendo una economia circolare e daremo una risposta definitiva agli abitanti del popoloso quartiere dei Tigli, che da oltre quindici anni convivono con un sito fatiscente.”