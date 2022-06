Gli agenti della Squadra Volante della Questura di Perugia sono intervenuti in una struttura alberghiera a Corciano per la lite tra un uomo di 34 anni e la sua ex compagna 57enne. La donna, secondo il racconto dell'uomo ai poliziotti, si è ubriacata e la discussione tra i due è degenerata. Così il 34enne ha chiesto aiuto alla polizia.

Gli agenti sono riusciti a riportare la calma.