Corciano, operaio 60enne è grave in ospedale: cede parte del tetto di un capannone dove sta lavorando

E' ricoverato all'Ospedale di Perugia, in prognosi riservata, l'operaio di 60 anni che è rimasto vittima di un incidente sul lavoro presso un capannone nella zona industriale di Taverne di Corciano. Il lavoratore, secondo l'ultimo bollettino medico, ha riportato ferite importanti e traumi ma per fortuna non sarebbe in pericolo di vita. Ma al momento i medici non sciolgono la prognosi attendendo i risultati delle prossime 24-48 ore. Sul luogo dell'incidente si sono recati i Carabinieri della Stazione di Corciano insieme con il personale della ASL di Perugia, Ufficio Prevenzione Infortuni per effettuare i rilievi del sinistro e ascoltare i testimoni. Il 60enne è emerso che era dipendente della ditta, regolarmente assunto, stava svolgendo dei lavori di manutenzione sul tetto del capannone, a causa di un cedimento è caduto al suolo. Si sta cercando di capire se l'operazione sul tetto erano svolte secondo gli standard di sicurezza.