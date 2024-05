Pretende i soldi per la droga: minaccia i genitori con un taglierino e appicca un incendio

La polizia di Perugia ha apprestato un 35enne per maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione. È successo a Corciano. Secondo la ricostruzione della Questura di Perugia l'uomo, "soggetto dedito all’uso di sostanze stupefacenti", ha preteso del denaro dal padre e quando si è sentito dire di no ha minacciato i genitori con un taglierino, spaccato tutto quello che ha trovato e dato alle fiamme alcuni capi di abbigliamento, precedentemente cosparsi di liquido infiammabile.

Il padre, spaventato, ha chiamato la polizia. Gli agenti hanno trovato il 35enne sul balcone di casa che minacciava il suicidio. Bloccato e portato in ospedale. L'uomo "ha rifiutato il ricovero volontario". E quindi è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione.

Il Gip - giudice per le indagini preliminari - ha convalidato l'arresto e ha poi ordinato la scarcerazione del 35enne, applicando nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai familiari.