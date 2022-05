Corciano, lite in famiglia poteva finire in tragedia: lei colpisce al torace con un vetro il compagno

Lite in famiglia in un’abitazione del corcianese fra una coppia di cittadini stranieri. E' stato necessario l'invio di una pattuglia di polizia per evitare il peggio. Il marito, sentito dagli agenti, ha dichiarato di aver iniziato una discussione con la moglie perché quest’ultima, in stato di ebbrezza, lo avrebbe infastidito mentre era impegnato al computer. Da qui sarebbe scaturita una violenta lite, con spintoni e pugni reciproci, culminati con un’aggressione della donna che, utilizzando un frammento di vetro di un bicchiere rotto, avrebbe ferito il marito al torace. Lo scontro è stato fermato dalla suocera. Subito dopo è stato avvertito il personale medico 118 per le cure del caso. Subito dopo sono stati portati in Questura e denunciati entrambi.