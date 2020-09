Corciano, in arrivo la tassa sui rifiuti, ma il costo è “bloccato” dal 2018

A Corciano la Tari - che è già una delle più basse dell’Umbria - non aumenterà. Sono in stampa le cartelle Tari 2020 e si confida nel recapito in settimana massimo inizio della prossima. Sarà possibile provvedere al versamento dell’importo dovuto in unica soluzione entro il 30 settembre prossimo oppure in 2 rate, scadenti il 30 settembre e il 30 novembre 2020.

Entro il 31 ottobre le famiglie potranno presenta le domande di riduzione ed in seguito, tra novembre e dicembre verrà inviata la rata finale che dovrà essere pagata entro il 1 febbraio 2021. A sottolineare una particolarità che dà anche la misura dell’impegno dell’amministrazione sul fronte socio-economico è il Vicesindaco con delega al bilancio Lorenzo Pierotti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Non solo questa imposta comunale non aumenta per il terzo anno consecutivo – sottolinea – ci saranno inoltre delle agevolazioni per i cittadini: la cifra per lo sconto alle famiglie è stata aumentata da 15.000 euro a 50.000 euro”. La riduzione verrà concessa in base alle risorse disponibili creando una graduatoria in ordine crescente di Isee. “Lo scorso anno con 15.000 euro a disposizione – spiega ancora Pierotti – su 184 domande ne abbiamo accolte 116 e le riduzioni andavano da un minimo di 40 euro fino a circa 200 euro, quest’anno con 50.000 euro siamo sicuri di aiutare molte più famiglie”. Intanto è stato pubblicato il bando per partecipare sul sito istituzionale (con scadenza 31/10/2020). Le agevolazioni saranno applicate con la decurtazione dall’ultima rata che verrà recapitata successivamente.