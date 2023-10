La dea Bendata è tornata in Umbria: vince 500mila euro con Gratta e Vinci da 5euro

Il numero 28 vale 500mila euro. O per lo meno vale tale cifra nel biglietto gratta & vinci "Miliardario" che nella giornata di oggi è stato grattato da un fortunato o una fortunata giocatrice che lo ha acquistato al bar tabacchi Base di Strozzacapponi, nel comune di Corciano. Proprio nell'ultima casella disponibile si è materializzato il numero 28 con la scritta sottostante 500mila euro. I titolari del tabacchi hanno festeggiato con tanto di brindisi della vittoria ma bocche cucite sul vincitore o sulla vincitrice che in molti ipotizzano essere del posto. Un gratta e vinci da 500mila euro cambia di certo la vita, anche se la vincità sarà tassata dallo Stato del 20 per cento.