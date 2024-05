Razzia al centro commerciale, ladri catturati

La polizia di Perugia ha arrestato un 25enne e una 21enne per tentato furto aggravato in concorso. È successo al centro commerciale di Corciano. I due, secondo la ricostruzione, hanno tentato di rubare 100 euro di bevande nascondendole in una borsa dopo aver tagliato le placche antitaccheggio.

I due sono stati bloccati dagli addetti alla sicurezza e arrestati dagli agenti.

Su disposizione dell’autorità giudiziaria, gli arrestati sono stati sottoposti alla misura degli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima di questa mattina che ha convalidato il provvedimento.

La merce è stata riconsegnata al direttore dell’esercizio commerciale.