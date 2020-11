Furgone tamponato vola dalla scarpata: traffico in tilt sul Raccordo

Fermo sul ciglio della carreggiata a causa di un guasto. Un carro attrezzi intento a rimorchiarlo per poterlo portare in officina. Poi l'arrivo di un altro furgone che ha centrato il primo, letteralmente volato nella scarpata. L'incidente si è verificato nella serata di oggi, 17 novembre, lungo il raccordo Perugia Bettolle nei pressi dell'uscita di Corciano, direzione Perugia.

Sul posto i vigili del fuoco e personale del 118. Secondo una prima ricostruzione, il carrello del carrattrezzi avrebbe fatto praticamente da trampolino al furgone tamponato che è poi finito fuori dalla carreggiata. Nell'incidente sono rimaste ferite due persone, una in maniera grave è stata portata in ospedale in codice rosso. Nel tratto della quattro corsie lunghe code. Corsia chiusa per consentire le operazioni di recupero dei mezzi coinvolti.