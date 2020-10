Coronavirus, sopra la soglia dei 50 i positivi a Corciano. Trend in crescita

Corciano, tra i comuni medi dell'Umbria, è dove si registra una delle percentuali più alte di contagiati. Un trend, però, come ribadito anche dall'amministrazione comunale, in crescita ma in linea con tutti i dati registrati in Umbria. Sono in tutto, al 12 ottobre, 52 le persone positive a Corciano. Si tratta per lo più di clusters familiari ovvero contagi circoscritti avvenuti in famiglia dopo l'isolamento imposto dalla tak-force sanitaria. Le condizioni di salute non sono allarmanti e molti sono quelli completamente asintomatici. Alto anche il dato sulle persone in isolamento contumaciale e volontario: 89. Nel pomeriggio riunione con il Prefetto per i Sindaci dei Comuni Umbri più popolosi, tra cui Corciano, per delineare strategia coordinata per arginare la diffusione di coronavirus.

