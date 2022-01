Corciano, beccata alle slot senza Green Pass aggredisce i poliziotti: denunciata e multata

Gioca alle slot in un bar, ma non ha il Green Pass. E dà di matto, aggredendo i poliziotti: multata e denunciata. E' successo in un bar di Corciano.

La donna, una 48enne extracomunitaria, è stata sorpresa mentre giocava alle slot-machine senza green pass. Alla vista dei poliziotti ha cercato di fuggire, ma non è andata lontano. Così ha deciso di opporre resistenza al controllo, aggredendo verbalmente e fisicamente i poliziotti.

La 48enne è stata multata per l’inosservanza delle normative anti Covid-19 e denunciata per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale.