Ubriaco crea il caos in strada, poi accoltella una persona e ferisce carabiniere: fermato con spray urticante

Follia in strada a San Mariano di Corciano: un ubriaco al volante, dopo aver creato il caos, si è prima scagliato contro alcuni ragazzi che contestavano la sua condotta. Una volta respinto - è stato colpito alla nuca - è ritornato alla carica con tanto di coltello ed ha ferito un giovane italiano ad un braccio. Ma non finisce qui i militari, una volta portato in caserma, per fermare la sua folle furia sono stati costretti ad utilizzare dello spray urticante. Un carabinieri è rimasto ferito ed è stato giudicato guaribile dal Pronto soccorso in 7 giorni. Prognosi più pesante per l'accoltellato: guaribile in 14 giorni. L'autore di tanta violenza è un 38enne tunisino, residente a Corciano e già noto alle forze dell'ordine. Ora si trova in carcere a Capanne. I reati contestati sono molti: resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale, lesioni personali e porto abusivo di armi od oggetti atti a offendere.