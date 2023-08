Non risponde al citofono e al telefono, i vicini e i familiari lanciano l'allarme: anziana soccorsa da polizia, vigili del fuoco e 118. È successo a Corciano. I soccorritori sono entrati in casa e hanno trovato la 77enne a terra. La donna ha spiegato di essere caduta e di non essere più riuscita ad alzarsi.