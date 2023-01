Il trucco per scappare senza pagare l'albergo non funziona: beccato

Intervento della polizia in un albergo di Corciano: 37enne italiano denunciato per insolvenza fraudolenta e ricettazione. L'uomo - con a carico precedenti per insolvenza fraudolenta, truffa, minaccia, lesioni personali, furto, atti persecutori e detenzione di cocaina per utilizzo personale - ha presentato al check-in il documento di un'altra persona, ma il personale ha chiamato la polizia. E' stato trovato in possesso di uno smartphone rubato la sera prima. Secondo la ricostruzione della polizia ha anche detto agli agenti di non aver alcuna intenzione di pagare il conto della stanza.