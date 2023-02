Corciano, l'allarme del Comune: "Non abbiamo incaricato nessuna agenzia, allertate le forze dell'ordine"

"Stanno arrivando da questa mattina diverse segnalazioni di telefonate ricevute dai cittadini di Corciano da una non ben identificata "agenzia" che si dichiara incaricata dal Comune di Corciano per chiedere informazioni e proposte da portare all'attenzione all'amministrazione comunale". Il Comune di Corciano, con un post su Facebook, lancia l'allarme. Il Comune, spiega il post, "non ha incaricato nessuna agenzia e che quando svolge rilevazioni Istat obbligatorie per legge le comunicazioni vengono effettuate da dipendenti comunali e dalla polizia locale che si identifica preventivamente. Vi invitiamo a diffidare di qualsiasi agenzia che chiama per conto del comune di Corciano e ad allertare le forze dell'ordine".