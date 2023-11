Perugia, droga in auto e a casa: coppia in manette

Gli agenti della Polizia di Stato di Perugia hanno arrestato una ecuadoregna, classe 1997, e il compagno, connazionale, classe 1993, che, nell’ambito di un controllo di polizia, sono stati trovati in possesso di alcune dosi di sostanza stupefacente.

La 26enne, notata mentre era alla guida della propria auto per via del suo atteggiamento sospetto, è stata fermata dagli operatori nell’ambito di un posto di controllo. Alla richiesta dei documenti, la conducente ha mostrato un atteggiamento nervoso e insofferente e, per questo motivo, visti anche i precedenti di polizia in materia di stupefacenti, gli operatori hanno deciso di sottoporla ad un controllo più approfondito. All’interno della borsa della donna, i poliziotti hanno rinvenuto 3 frammenti di hashish, due involucri di cellophane contenenti cocaina e 6 involucri di eroina di cui la 26enne ha tentato di disfarsi prima della perquisizione.

Il passeggero, invece, identificato come cittadino peruviano, classe 1991, è stato trovato in possesso di un involucro di cellophane contenente stupefacente tipo hashish.

Successivamente, gli agenti hanno esteso la perquisizione anche all’abitazione della 26enne, all’interno del quale hanno sorpreso il 30enne, compagno della donna, che, visibilmente agitato dalla presenza dei poliziotti, ha tentato di occultare due bilancini di precisione e materiale utile al confezionamento dello stupefacente presenti sul tavolo dell’appartamento. Sottoposto anch’egli a perquisizione, l’uomo è stato trovato in possesso di 2 involucri di hashish, 5 frammenti di stupefacente del medesimo tipo e 3 frammenti di eroina.

Accompagnati negli uffici della Questura per le attività di rito, la 26enne e il 30enne sono stati arrestati per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il 32enne trovato in auto con la donna è stato sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanze stupefacenti.