Con i fumogeni allo stadio: due ragazzi di Lama denunciati. Per loro scatta anche il Daspo

Avevano 14 fumogeni e 9 torce a mano: per due ragazzi tifosi del Lama è scattatala denuncia e il Daspo per entrambi, che li terrà lontano dai luoghi dove si svolgono le manifestazioni sportive e nelle immediate vicinanze, per 3 anni e 6 mesi per un giovane e di 2 anni per l’altro.

A emetterlo è stato il Questore di Perugia, dopo che i due sono stati beccati dalla polizia durante i controlli all'ingresso dello stadio, poco prima della finale di Coppia Italia regionale di Eccellenza fra Angelana e i bianconeri.

I ragazzi sono stati trovati dagli agenti in possesso di un involucro cartaceo contenente tre fumogeni e di uno zainetto, all’interno del quale erano nascosti 14 fumogeni e 9 torce a mano. Scoperti, gli oggetti sono stati sequestrati e i due denunciati e poi sottoposti a Daspo.