Assisi, serra con pannelli al posto dei teloni: in due a processo per abuso edilizio

La copertura della serra con pannelli semi rigidi, invece che con teloni, è fuorilegge e costituisce un abuso edilizio e ambientale.

Il proprietario del terreno e il direttore dei lavori, difesi dall’avvocato Dario Epifani, sono così finiti sotto processo per aver violato le norme sulle autorizzazioni paesaggistiche nel Comune di Assisi.

Il proprietario della serra aveva chiesto tutte le autorizzazioni e aveva affidato i lavori a una ditta. Per la serra era prevista una copertura con teloni semitrasparenti, ma alla prima giornata di maltempo, il vento, la pioggia o la grandine, avevano danneggiato il telone.

In corso d’opera, quindi, il telone era stato sostituito con dei pannelli semi rigidi, sempre trasparenti e con uno spessore di un paio di millimetri in più rispetto alla copertura con il telone di plastica.

A due anni dalla fine dei lavori, però, arrivava il controllo dei tecnici comunali, i quali contestavano la violazione delle norme paesaggistiche in area sottoposta a vincoli.

Scattava anche l’illecito penale con tanto di indagine della Procura di Perugia. A seguito dell’avviso di conclusione delle indagini la difesa ha depositato una memoria con la quale specificava come nell’autorizzazione paesaggistica non venga specificato il materiale della copertura, ma solo che debba essere non riflettente la luce e con un spessore compreso tra un minimo e un massimo (spessore che sarebbe stato rispettato).

Altro punto contestato è quello dell’accusa rivolta al direttore dei lavori due anni dopo la conclusione dell’intervento: non sarebbe possibile imputare al tecnico lo stato dei luoghi a distanza di tempo così rilevante.

Da qui la richiesta di archiviazione o di riconoscimento della particolare tenuità del fatto, tanto più che la serra si trova in un’area periferica, nascosta in mezzo a degli alberi.