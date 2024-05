Lui la perseguita, lei lo picchia: la storia d'amore finita si trascina in tribunale

La storia d'amore e' finita, ma i due non riescono a lasciarsi e finiscono in tribunale come imputati e parte offesa con le accuse di stalking e lesioni.

Lui, invalido e costretto a muoversi con le stampelle, difeso dall'avvocatro Valeria Passeri, e' accusato di aver perseguitato la ex compagna, con la quale ha avuto due figli, molestandola al telefono, con messaggi e appostamenti. Lei dee rispondere dell'accusa di lesioni per averlo picchiato in diverse occasioni. In denuncia ha anche affermato di essere stata colpita, una volta, con le stampelle dall'uomo.

Nel corso dell'ultima udienza lui ha ritirato la querela per poter arrivare ad una pacificazione e per poter vedere i figli. Anche lei sta riflettendo se ritirare la querela e, con la riforma Cartabia, arrivare ad una chiusura del procedimento senza condanna.