La dermatologia perugina protagonista al più importante congresso italiano di settore. Brilla la relazione di Gian Marco Tomassini

La dermatologia chirurgica perugina fa scintille al Sidemast, il più importante congresso italiano di settore. Brilla la relazione di Gian Marco Tomassini. Presentato a Milano il libro ‘Atlante di dermatologia chirurgica e chirurgia dermatologica del melanoma’, già recensito su questo giornale [INVIATO CITTADINO Parte da Perugia l’Atlante di chirurgia dermatologica e del melanoma (perugiatoday.it)]. Una relazione – quella di Gian Marco Tomassini – che spiega da quale esigenza sia emersa la necessità dell’Atlante. Mancava, infatti, una pubblicazione organica, esaustiva e aggiornata nel campo.

Ha dichiarato Tomassini: “Gli autori hanno avvertito l’esigenza di documentare concretamente e sinteticamente le complesse procedure chirurgiche di questo trainante settore della moderna dermatologia”. A quale scopo? “Per fornire non solo un utile strumento di aggiornamento per la pratica specialistica quotidiana dei colleghi già impegnati nel settore, ma anche uno stimolo per i giovani medici che si accingono a intraprendere la professione di dermatologo”.

L’apprezzato professionista perugino ha quindi spiegato sia la scelta del titolo dell’opera che l’importanza della casistica osservata in oltre un decennio di attività, svolta in tre diverse strutture ospedaliere e universitarie del Centro Italia (Perugia, Cesena e Firenze). Sottolineando, nel contempo, l’alto livello qualitativo della sezione iconografica. Aggiungiamo, a titolo personale, che l’opera è impreziosita dai disegni di tale Tom, che non a caso è Mario, padre di Gian Marco.

Insomma: Perugia si conferma città capofila nel trattamento chirurgico del melanoma. Grazie anche alla positiva attività dell’Associazione Umbra No al Melanoma, di cui è presidente proprio Mario Tomassini.