Mega albergo al Trasimeno, controversia tra Agenzia delle entrate e proprietà cinese per l'ammontare delle tasse

Agenzia delle entrate e imprenditori cinesi in lite per il valore di un immobile da trasformare in albergo di lusso nella zona del Trasimeno.

La controversia nasce a seguito dell’impugnazione di un avviso di rettifica di valore di un immobile, che passa da 905.000 euro a 1.921.000 euro, con la conseguente liquidazione della maggior imposta di registro che ammonta a 189.131,74 euro. Avviso contestato dai proprietari cinesi che hanno già vinto, in relazione alla compravendita di un fabbricato destinato ad albergo, il primo grado davanti alla Commissione tributaria provinciale di Perugia.

La Commissione tributaria regionale ha parzialmente riformato la decisione di primo grado rideterminando il valore del cespite immobiliare nella minore misura di 1.728.900 euro, facendo riferimento ad una proposta subordinata di stima comparativa da parte dell’amministrazione finanziaria.

La Corte di Cassazione, chiamata a decidere sul caso, ha concesso un rinvio in attesa dell’esito della definizione agevolata della controversia.