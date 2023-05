Guida contromano in superstrada e resta in panne dentro una galleria

Imbocca la Foligno-Civitanova contromano, resta in panne dentro la galleria e rifiuta l'etilometro. È successo nella notte di martedì 30 maggio e sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale.

Il conducente, scrive la Questura, è "apparso in palese stato di ebbrezza". Gli agenti lo hanno identificato e invitato a sottoporsi alla prova dell’etilometro. L’uomo però si è sottratto al test. Per questo motivo è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza, oltre al ritiro della patente, al fermo amministrativo del veicolo e alla sanzione per guida con senso di marcia invertito.