FOTO NOTIZIA - Auto contromano sulla E45 a Lidarno, fermata dalla Polstrada

La Polizia stradale è intervenuta nella notte per un'auto che stava percorrendo contromano la E45. Gli agenti sono riusciti a fermare la vettura all'altezza di Lidarno, facendola immettere in un'area di servizio e mettendo così in sicurezza il tratto stradale.

Il conducente non si è reso conto, tra svincoli e restringimenti di carreggiata, di aver imboccato per il verso sbagliato la superstrada. La Polstrada è subito intervenuta dopo le prime segnalazioni dei pochi viaggiatori in transito.

Gli agenti hanno provveduto a ritirare la patente all'automobilista e a sequestrare il mezzo.