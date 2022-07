Cerca di imboccare la E45 contromano: maxi multa e auto sequestrata al 77enne

Cerca di imboccare la E45 contromano, fermano e multato dalla polizia di Perugia. Sequestrata anche l'auto senza copertura assicurativa.

Gli agenti, nel corso di un controllo, hanno fermato allo svincolo di Collestrada un 77enne italiano, sorpreso mentre tentava di accedere alla E45 da via della Valtiera. Dalle verifiche è emerso che il veicolo era sprovvisto della copertura assicurativa. Per questo motivo, oltre alla sanzione prevista per la violazione dell’articolo 176 del Codice della Strada, all’uomo è stata contestata la sanzione amministrativa di 866 euro con sequestro amministrativo del veicolo.