ESTATE SICURA Posti di blocco e laboratorio medico a Perugia e provincia: pioggia di multe e previsto drug test. Il bilancio

Nell'ultime ore è stato afforzare il pattugliamento del territorio e diretto a prevenire le “stragi del sabato sera” a Perugia e in provincia su volere del Questore. Oltre ai sei equipaggi della Sezione della Polizia Stradale di Perugia, erano presenti anche gli operatori dell’Ufficio Sanitario della Questura di Perugia per i necessari accertamenti medico legali sui conducenti per verificare l'assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti per chi si è messo alla guida. Dunque insieme alla Polizia anche un laboratorio mobile medico.

In paricolate le pattuglie hanno controllato principalmente il centro abitato di Bastia Umbra e le strade della movida locale: 80 conducenti fermato, per dieci dei quali è stato necessario effettuare i previsti controlli etilometrici che, però, non hanno rilevato superamenti dei limiti minimi previsti dalla legge.

Significativi anche i risultati conseguiti sul piano della repressione delle condotte di guida imprudenti: sono stati 16, infatti, i conducenti multati per diverse violazioni al Codice della Strada. Tra questi, alcuni sorpresi a circolare senza l’assicurazione obbligatoria del veicolo per la responsabilità civile; altri, invece, sono stati trovati alla guida con la patente scaduta o senza la prevista revisione periodica del veicolo. Sanzioni anche per alcuni automobilisti notati al volante mentre utilizzavano il cellulare o senza le cinture di sicurezza. Il servizio di monitoraggio andrà avanti per tutte l'estate in ambito provinciale che nella città di Perugia. Sarà presente sempre il laboratorio mobile.