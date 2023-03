Controlli in tutte le stazioni dell'Umbria per la sicurezza dei passeggeri: oltre 600 persone identificate, multa salata per un giovane

Si è conclusa la scorsa settimana l’operazione “Rail Safe Day” del Compartimento della Polizia Ferroviaria Marche Umbria e Abruzzo avviata lo scorso 21 marzo con il coinvolgimento degli operatori della Sezione Polfer di Foligno e del Posto Polfer di Perugia. Un progetto nazionale è finalizzata a prevenire i reati e i comportamenti scorretti in ambito ferroviario quali, ad esempio, l’attraversamento dei binari o il mancato rispetto delle regole di sicurezza. Durante il monitoraggio è stato anche sanzionato un giovane, classe 1996, che era stato notato dagli operatori della Polfer mentre attraversava pericolosamente i binari; per lui è scattata una multa salatissima. Il bilancio: 598 le persone controllate, 27 i servizi di vigilanza nelle stazioni ferroviarie, 17 le pattuglie a bordo treno e 35 i treni scortati. Gli agenti hanno anche fornito ai viaggiatori alcuni consigli e avvertimenti utili per viaggiare in sicurezza in ambito ferroviario tra i quali: non superare la linea gialla; non salire o scendere dal treno al di fuori del marciapiede; ascoltare i messaggi diffusi dagli altoparlanti.