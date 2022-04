Umbria: animali trasportati senza acqua, cibo e spazio per muoversi

In occasione dellle festività pasquali la polizia stradale di Terni ha intensificato l’attività in collaborazione con il personale dell’Ausl Umbria 2, procedendo durante lo scorso fine settimana al controllo di numerosi autocarri che trasportavano animali vivi, contestando numerose infrazioni.

Venerdì è stato fermato un autoarticolato che trasportava di 55 bovini, caricati in Francia e diretti a Catania: durante il controllo sono emerse diverse irregolarità di natura amministrativa, come la mancata illuminazione all’interno del trattore e del rimorchio, la mancata sosta per consentire l’abbeveraggio e l’alimentazione delle bestie, nonché il mancato rispetto dei limiti di velocità.

Sempre nella stessa giornata, l’autista di un autoarticolato è stato sanzionato in quanto trasportava 22 cavalli che non erano stati collocati in modo adeguato: anziché essere alloggiati in stalli da 4 con appositi divisori, erano stati riuniti in gruppi di 5 o addirittura 6 per stallo.

Nella giornata di sabato, invece, gli agenti della Stradale di Terni hanno fermato un veicolo che effettuava un trasporto internazionale di ovini. Al conducente sono state contestate numerose violazioni: dalla mancanza di illuminazione nel vano di carico per il controllo degli animali, al sistema di abbeveraggio degli animali non funzionante, allo spazio insufficiente per consentire all’animale di stare in perfetta posizione eretta, alla mancanza di strumentazione idonea per effettuare l’ispezione dei piani di carico, per un ammontare di 6mila euro. Inoltre, durante la fase di scarico degli animali a cui ha presenziato il personale Ausl di Terni assieme al personale sanitario di Viterbo, sono stati rinvenuti due agnelli morti all’interno del vano di carico.