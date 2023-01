Controlli sulle strade della provincia di Perugia, partito il piano sicurezza della Stradale: 208 multe e sei auto confiscate

Nuovi controlli su tutta la provincia di Perugia da parte della Stradale per prevenire il fenomeno dell’alta velocità, delle manovre pericolose per la sicurezza degli utenti della strada e della circolazione, oltre al fenomeno della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Gli agenti hanno consentito di monitorare 264 veicoli e 318 persone negli ultimi sette giorni.

Gli agenti della Sezione di Perugia e dei Distaccamenti di Todi, Foligno, Città di Castello e Castiglione del Lago hanno accertato e contestato 208 infrazioni che hanno portato a una decurtazione di 401 punti patente e a 6 sequestri di veicoli. Oltre alle attività di monitoraggio, di fondamentale importanza sono state le attività di aiuto agli automobilisti in difficoltà. Le pattuglie della Polizia Stradale, infatti, hanno effettuato 36 interventi per soccorso stradale e 12 per rilevamento degli incidenti.