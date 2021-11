Controlli su strada a Perugia nell'ultimo fine settimana: multe per uso del telefonino e troppo alcol alla guida

Oltre 80 auto fermate, identificate 147 persone e una decina di multe pesanti elevate dalle forze dell'ordine. E' questo il bilancio dei controlli in strada dei Carabinieri di Perugia nell'ultimo fine settimana appena trascorso. Centro storico e periferie nel mirino delle pattuglie dell'Arma: denunciate due persone a piede libero, una per guida in stato di ebbrezza e un’altra per il reato di lesioni personali. Elevate 7 multe per violazioni al codice della strada, di cui 2 per mancato uso delle cinture di sicurezza, due per uso di cellulare alla guida, una per guida sotto l’effetto di alcool.