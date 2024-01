Perugia, controlli straordinari del territorio: identificate 199 persone e controllati 56 veicoli

Gli agenti della Polizia di Stato di Perugia hanno effettuato un vasto servizio di controllo del territorio, tra il centro storico e l'immediata periferia, identificando 199 persone, sottoponendo a ispezione 56 veicoli.

Nel corso dell’attività sono stati effettuati 7 posti di controllo nell’ambito dei quali, oltre a verificare la presenza di eventuali persone sospette a bordo dei veicoli, è stato anche monitorato lo stato psicofisico dei conducenti al fine di scongiurare il fenomeno della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Per prevenire i furti in abitazione e intercettare eventuali persone dedite alle attività illecite, il personale impiegato ha effettuato anche dei controlli delle vie del centro storico, con funzione di deterrenza per gli scippi, le rapine e per contrastare anche fenomeni di disturbo della quiete pubblica; i pattugliamenti sono poi stati estesi capillarmente anche alle aree residenziali periferiche di Ponte San Giovanni, Ponte Felcino, Villa Pitignano e Ponte Valleceppi.

I controlli hanno interessato anche 4 esercizi pubblici, dove si è proceduto a identificare gli avventori al fine di accertare l’eventuale frequentazione da parte di pregiudicati e ad effettuare verifiche di natura amministrativa circa il rispetto delle norme previste dal Testo unico di pubblico sicurezza, tra cui quelle relative al divieto di somministrazione di alcol a minori.