Controlli a Fontivegge, ai domiciliari con braccialetto ad Alessandria, trovata in via Angeoloni: denunciata

Gli agenti della Polizia locale del Comune di Perugia hanno effettuato una serie di controlli, su segnalazioni dei cittadini, in due appartamenti nella zona tra via del Macello, Fontivegge e via Angeloni, per un sospetto via vai di persone.

In un appartamento in via Mario Angeloni, al cui interno è stato rintracciato un nucleo di rumeni, fra cui una donna sottoposta alla misura degli arresti domiciliari con applicazione di dispositivo elettronico di controllo a distanza, si è proceduto alla segnalazione della stessa al Tribunale di Alessandria, città in cui ha commesso reiterati delitti contro il patrimonio, con la richiesta di applicare la custodia in carcere, in considerazione delle accertate violazioni impostele con la misura dei domiciliari.

Nel secondo appartamento, in via del Macello, è stato rintracciato un cittadino nigeriano, denunciato in quanto inottemperante al decreto di espulsione. Lo stesso è stato messo a disposizione della Questura per i controlli e i provvedimenti di competenza.