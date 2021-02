Controlli a tappetto, beccati alla guida senza patente e assicurazione: scattano maxi multe

Controlli di polizia in città. Elevate sanzioni per oltre 10mila euro, due auto e un motorino sottoposti a fermo amministrativo

Era privo di copertura assicurativa quando gli agenti del Reparto volanti lo hanno fermato per un controllo a bordo del suo motorino. L’uomo, un cittadino albanese di 30 anni, non aveva neppure mai senza mai conseguito la relativa patente di guida. A suo carico è scattato una sanzione pecuniaria di oltre 5mila euro e il sequestro amministrativo del mezzo.

Nel corso di alcuni controlli in città, i poliziotti hanno sorpreso una donna – una albanese di 31 anni – guidare la propria auto sprovvista di assicurazione. Anche in questo caso il veicolo in questione è stato sottoposto a sequestro amministrativo e a carico della donna è scatta una multa di 868 euro.

Stessa sorte per un 50enne nigeriano che guidava l’auto senza aver mai avuto la patente: veicolo sottoposto a fermo amministrativo e maxi multa di 5.110 euro.