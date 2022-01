Fuga con lo scooter per sfuggire ai controlli, ma viene fermato dalla polizia: multato

Fuga in scooter per sfuggire ai controlli della Polizia, ma alla fine viene fermato e becca due multe per guida senza aver mai conseguito la patente e per non avere i documenti del mezzo.

Il personale del Reparto Prevenzione Crimine Umbria-Marche, inpegnato nei servizi finalizzati alla verifica del rispetto delle normative per il contenimento del contagio da Covid-19, alla prevenzione e repressione dei reati predatori nonché del traffico di stupefacenti, ha fermato il conducente dello scooter che, poco prima, aveva cercato di eludere i controlli di polizia.

L’uomo, un cittadino extracomunitario, classe 1988, con diversi precedenti per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, è risultato essere privo della patente di guida in quanto mai conseguita ed è stato stato sanzionato anche perché non aveva i documenti dello scooter.

Gli agenti della Volante hanno fermato, invece, un 32enne alla guida di un’auto di grossa cilindrata, privo della patente di guida perché mai conseguita e senza copertura assicurativa. Disposto anche il fermo amministrativo del veicolo.