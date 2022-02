Controlli dei Carabinieri: cittadini promossi per le regole sul green pass, ma bocciati alla guida

I Carabinieri di Città della Pieve hanno effettuato una serie di servizi esterni di controllo del territorio, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati e delle condotte illecite, ma anche per verificare il rispetto delle norme per far fronte all’emergenza epidemiologicadel Covid-19.

Negli ultimi giorni i militari hanno controllato 351 veicoli, elevando 10 contravvenzioni al Codice della Strada per un importo totale di 954 euro; controllato 730 persone, 144 delle quali gravate da precedenti di polizia; verificato 318 green pass e 88 attività commerciali. Nel corso di tali controlli, non sono state riscontrate criticità: il senso di responsabilità dimostrato dalla popolazione è elevato.