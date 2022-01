Todi, controlli dei Carabinieri: tagliati 38 punti per violazioni al codice della strada e multate 5 persone senza mascherina

I Carabinieri della Compagnia di Todi hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio per verificare il rispetto delle misure per il contenimento del virus Covid-19 e per la sicurezza stradale.

L’area d’intervento ha riguardato i comuni della Media valle del Tevere e gli esercizi commerciali delle periferie.

Sono stati controllati 71 esercizi pubblici, l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, posta attenzione ad eventuali assembramenti di persone e il possesso del cosiddetto “Green Pass”, la verifica delle certificazioni verde nei mezzi pubblici.

Nel complesso sono state controllate 262 persone e sono state fatte 5 multe per mancato utilizzo della mascherina.

Controllati anche 167 persone e 115 veicoli con 16 contravvenzioni per uso del telefono cellulare alla guida di autovettura, senza la copertura assicurativa e per non aver indossato la cintura di sicurezza con la sottrazione di 38 punti.