Ubriachi alla guida, con patente scaduta o senza assicurazione: tanti indisciplinati finiti nei controlli dei Carabinieri

Una persona che guidava ubriaca, tre con patente scaduta, uno in giro con l'auto sottoposta a sequestro e un automobilista senza assicurazione.

I Carabinieri della Compagnia di Perugia hanno attuato un controllo alla circolazione stradale sulle principali vie del capoluogo e della periferia, attraverso un dispositivo di pattuglie impiegate su strada per prevenire, monitorare e reprimere ogni forma d’illegalità.

Nella settimana tra il 26 novembre e il 1 dicembre i militari hanno controllato 131 autovetture e 303 persone. Sono state 6 le contravvenzioni per violazioni al Codice della Strada: tre per guida con patente non in regola, una per circolazione con veicolo sottoposto a sequestro, una per circolazione con veicolo privo della prevista copertura assicurativa e una per divieto di sosta.

Denunciata una persona per guida in stato di ebbrezza.