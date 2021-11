Vuole evitare di prendere una multa e peggiora la situazione: oltre alla sanzione, anche la denuncia

Per evitare di dover pagare una multa durante un controllo su strada dei carabinieri ha detto di non aver i documenti con sé fornendo però un nome e cognome falso. La bravata costerà cara però ad uno straniero residente a Perugia visto che i militari, insospettiti da queste dichiarazioni, hanno voluto vederci chiaro effettuando una perquisizione estesa anche alla auto. In pochi minuti è saltata fuori una carta di identità in cui risultavano generalità e nazionalità diverse. Una volta portato in Caserma per la definitiva identificazione è stato denunciato er l’ipotesi di reato di falsa dichiarazione ad un Pubblico Ufficiale sull’identità.