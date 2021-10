Controlli nel fine settimana a Perugia, multe e denunce da parte dei Carabinieri

I Carabinieri delal Compagnia di Perugia hanno intensificato i servizi di controllo in città e in periferia, controllando 343 autovetture e 292 persone.

Sono state 8 le persone denunciate: una per truffa, una per furto, una per evasione, una per percosse, una per lesioni personali, una per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere e una per guida in stato di ebbrezza.

Sono stati segnalati alla Prefettura, due giovani quali assuntori di sostanze stupefacenti.

Quindici le sanzioni per violazioni al Codice della Strada, di cui cinque per mancanza della documentazione prevista, quattro per documenti assicurativi non in regola, due per mancato aggiornamento della carta di circolazione, uno per mancata revisione, due per guida in stato di ebbrezza e una per eccesso di velocità.