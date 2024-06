Sicurezza stradale, in due denunciati per guida sotto l'effetto di alcol o droga

La Polizia stradale ha denunciato due conducenti per guida in stato di ebbrezza e uno per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. I due sono incappati nei servizi speciali per il contrasto alla guida in stato di ebrezza e alterazione per uso di sostanze stupefacenti della Sezione Polizia Stradale di Perugia.

L’attività ha visto impiegate le pattuglie della Sezione Polizia Stradale di Perugia, coadiuvate dall’Ufficio Sanitario mobile della Questura, sul quale era presente personale infermieristico della Polizia di Stato per eseguire sul posto il test preliminare per la rilevazione dell’assunzione di droghe.

Nel corso dei controlli gli agenti hanno sottoposto a verifiche 35 automobilisti, a 2 dei quali è stata ritirata la patente in quanto risultati positivi all’alcoltest.

Nei loro confronti è scattato anche la denuncia per guida in stato di ebbrezza ai sensi dell’articolo 186 del Codice della Strada.

Uno dei conducenti controllati è stato, invece, deferito alla locale Procura della Repubblica per guida in stato di alterazione correlata all’uso di sostanze stupefacenti.