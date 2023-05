Perugia, si ferma in auto per far salire una prostituta: non aveva mai preso la patente

Gli agenti del Nucleo decoro urbano della Polizia locale del Comune di Perugia hanno effettuato dei controlli antiprostituzione su persone, documenti e veicoli per il rispetto dell'ordinanza che vieta la sosta in strada delle auto e della permanenza in abiti succinti lungo le vie.

A Fontivegge sono state elevate 4 multe da 450 euro di cui tre in via Canali e una in via Campo di Marte. I trasgressori, italiani, risultano residenti in Perugia e comuni limitrofi. Le donne controllate e che esercitano la prostituzione sono risultate essere rumene.

Dal controllo dei documenti di uno dei veicoli fermati e di quelli abilitativi alla guida è risultato che un conducente circolava senza aver mai conseguito la patente di guida. Al medesimo è stata contestata la violazione del codice della strada che contempla la guida senza patente di importo pari a 5.100 euro, con fermo amministrativo del veicolo per tre mesi.