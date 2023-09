Controlli sulle strade, in 108 sfrecciano superando tutti i limiti: multa e punti della patente tagliati

La Polizia stradale del compartimento di Perugia ha elevato 436 sanzioni per varie infrazioni al codice della strada nel corso dei controlli della scorsa settimana lungo le principali arterie stradali.

L’impegno profuso dagli operatori, impegnati in servizio di pattuglia con turni h24, ha consentito di monitorare 289 veicoli e 307 persone.

Nell’ambito dei controlli, sono state 436 le sanzioni per infrazioni del Codice della Strada contestate dagli agenti della Sezione di Perugia e dei Distaccamenti di Todi, Foligno, Città di Castello e Castiglione del Lago, tra queste, 9 sono state comminate per violazione delle norme sul corretto utilizzo delle cinture di sicurezza e sull’uso dei sistemi di ritenuta per i bambini.

Di assoluto rilievo sono stati, inoltre, i risultati dei servizi sul controllo della velocità, effettuati tramite gli strumenti in dotazione, che hanno permesso di contestare 108 sanzioni per il superamento dei limiti previsti.

Le verifiche hanno riguardato anche il rispetto delle norme che disciplinano la sistemazione del carico, la documentazione del materiale trasportato e il rispetto dei limiti di peso della merce trasportata da parte dei conducenti dei mezzi pesanti, di quelli adibiti al trasporto merci e degli autobus, sia d’immatricolazione nazionale che straniera.

In questo caso sono state 70 le infrazioni rilevate e sanzionate dagli agenti della Polizia Stradale.

Il complesso dell’attività preventiva e repressiva ha portato alla decurtazione di un totale di 555 punti, ritirate 4 patenti e sequestrati 6 veicoli.

Da non tralasciare, infine, le attività di soccorso agli automobilisti in difficoltà o vittime di sinistri. Sono stati effettuati, infatti, 41 interventi per soccorso stradale e 9 per rilevamento degli incidenti.