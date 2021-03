Polizia municipale a Fontivegge: pattuglie impegnate nei controlli anti Covid e contro il degrado

La Polizia municipale di Perugia ha attuato, nella mattina di oggi, una serie di controlli nell'area di Fontivegge.

Il personale dell'ufficio sicurezza urbana e del nucleo decentrato di Fontivegge hanno effettuato controlli alla circolazione in piazza Vittorio Veneto e in via Canali, fermando una decina di veicoli verificando la regolarità del mezzo e dell'assicurazione.

I conducenti sono stati sottoposti ad identificazione e la loro posizione rispetto all'emergenza Covid tramite la consultazione della banca dati dell'Asl

È stato anche ispezionato un terreno abbandonato in via della Ferrovia e sono state identificate due donne di origine rumena presumibilmente dedite alla prostituzione che sono state allontanate.

Il corpo di Polizia municipale informa che proseguiranno anche nei prossimi giorni i controlli di polizia nel quartiere della città fortemente interessato da fenomeni di degrado.

Proprio ieri molti residenti nella zona aveva pubblicato e condiviso una foto con due trans che attendevano i clienti lungo via Campo di Marte, senza mascherina.