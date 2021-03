Fuga in auto dalla Polizia durante il coprifuoco e senza patente: denunciati e multati in due

Resistenza e false dichiarazioni a pubblico ufficiale e violazione delle norme anti Covid per due ventenni

Due giovani sono stati denunciati dalla Polizia dopo un tentativo di fuga notturno. I due sono stati intercettati, in auto, in via Marscianese da un equipaggio delle Volanti.

Gli agenti hanno visto un'auto sfrecciare a velocità elevata lungo la Marscianese e si sono messi all'inseguitmento. L'auto dei fuggitivi alla vista dei lampeggianti blu ha aumentato la velocità.

Una volta raggiunta una zona con le abitazioni, gli agenti hanno visto l'auto fermarsi e i due occuanti scendere, lasciando le portiere dell’auto aperte, e scavalcare un cancello.

Il tentativo di fuga di uno dei due veniva bloccato dagli agenti all'inseguimento, mentre il secondo uomo era fermato da una Volante giunta in ausilio dei colleghi. L’uomo aveva provato a nascondersi all’interno di un oliveto.

I due uomini, un 21enne ed un 20enne italiani, non hano saputo dare una spiegazione convincente del perché fossero in giro a quell'ora.

I due sonos tati, così, denunciati per i reati di resistenza e false dichiarazioni a pubblico ufficiale e multati per inosservanza delle normative legate al contenimento della pandemia da Covid-19. Il 21enne è stato anche multato per guida senza patente.