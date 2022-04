Fontivegge, beccato per strada con un coltello a serramanico

Controlli a tappeto a Fontivegge. Gli agenti della polizia locale e i militari dell'esercito hanno fermato in via del Macello un nigeriano di 32 anni gravato da diversi precedenti e irregolare nel territorio nazionale. L'uomo è stato trovato in possesso di uno spinello e di un coltello a serramanico.

Il 32enne è stato segnalato alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti per quanto riguarda il consumo di hashish, denunciato per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere e 'invitato' a presentarsi alla Questura di Caserta, dove risulta residente l'extracomunitario, per regolarizzare la propria posizione in Italia in quanto la richiesta di permesso di soggiorno era stata rifiutata. Il coltello è stato sequestrato.

Nel corso dei controlli gli agenti della polizia locale e della Questura di Perugia, nella notte tra venerdì e sabato, hanno controllato un bar nella zona di Fontivegge. Un avventore, senza documenti, è stato accompagnato in Questura per l’identificazione.

Nel locale, spiega il Comune di Perugia, state inoltre riscontrate carenze igienico sanitarie che verranno segnalate agli enti ed uffici preposti.