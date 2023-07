Vacanze sicure con i controlli della Polfer nelle stazioni ferroviarie e sui convogli

Convoglio e stazioni ferroviarie sotto controllo nel mese di agosto per la sicurezza di turisti e viaggiatori che scelgono il treno quale mezzo di trasporto per raggiungere le varie destinazioni di vacanza o per lavoro.

Per evitare che i passeggeri possano incorrere in situazioni sgradevoli, quali furti, scippi e ogni altro tipo di raggiro che spesso si verificano nelle stazioni affollate, la Polizia ferroviaria ha rafforzato i controlli nei principali scali della provincia di Perugia e a bordo dei treni, con l’obiettivo di monitorare il flusso dei viaggiatori in arrivo e in partenza, e garantire, così, la sicurezza dei passeggeri.

Gli agenti durante l’attività hanno utilizzato gli smartphone in dotazione, per il controllo in tempo reale dei documenti e la verifica di persone con precedenti di polizia o sospette. Oltre ad una funzione di deterrenza contro i reati di microcriminalità, gli operatori della Polfer hanno anche effettuato servizi antiborseggio durante le fasi di ingresso e discesa dai convogli.

Nel corso dell’attività nelle Stazioni di Perugia, di Foligno e degli scali monitorati lungo gli itinerari della provincia, sono state 649 le persone controllate, 33 i treni scortati, 16 i servizi di pattuglia a bordo treno e 35 i servizi di vigilanza negli scali.