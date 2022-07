Fontivegge: scappa dai poliziotti, li aggredisce, poi ha un malore e finisce in ospedale

Scappa dai poliziotti, poi li aggredisce e alla fine ha un malore. La polizia di Perugia ha denunciato un cittadino tunisino di 29 anni per il rifiuto di fornire le proprie generalità, resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali aggravate.

L'uomo, fermato per un controllo nella zona di Fontivegge, è scappato, attraversando via Campo di Marte e via della Ferrovia. Inseguito e raggiunto in via Curtatone e Montanara. Il 29enne a quel punto ha aggredito a calci e pugni gli agenti. I poliziotti, con non poca fatica, sono riusciti a bloccarlo e a portarlo in Questura. Qui il 29enne ha avuto un malore, è stato soccorso dal 118 e trasferito all'ospedale di Perugia per accertamenti.

Alla fine è stato identificato e denunciato. Una volta dimesso, verrà sottoposto ad ulteriori accertamenti da parte dell’Ufficio Immigrazione al fine di verificare la sua posizione sul territorio nazionale.