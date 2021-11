Bastia Umbra, non dovevano essere in città: beccati al bar e in un parcheggio, denunciati

Uno era stato 'espulso' dalla città, l'altro dall'Italia con il divieto di rientro. La polizia li ha trovati a Bastia Umbra, uno in un bar e l'altro in parcheggio.

Gli agenti hanno individuato in un bar della zona industriale un 31enne, di origine marocchina, con numerosi precedenti di polizia per reati contro la persona e il patrimonio, già segnalato alla Prefettura come assuntore abituale di sostanze stupefacenti e colpito anche dal provvedimento del Questore di Perugia dell’avviso orale. L’uomo è stato denunciato per la violazione del provvedimento del Foglio di Via dal Comune di Bastia Umbra emesso dal Questore di Perugia.

In un parcheggio in pieno centro storico, invece, gli agenti hanno rintracciato un soggetto di nazionalità rumena, 58enne con numerosi precedenti penali, di fatto senza fissa dimora, completamente ubriaco.

L’uomo è risultato irregolare sul territorio nazionale e soggetto a un provvedimento di divieto di rientro in Italia. Denunciato anche lui.